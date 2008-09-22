Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 2 Серия 23

Теория большого взрыва 2007 - 2019 23 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Теория большого взрыва»
Парадигма тухлой рыбы
Сезон 2 / Серия 1 22 сентября 2008
Топология гульфика
Сезон 2 / Серия 2 29 сентября 2008
Варварская сублимация
Сезон 2 / Серия 3 6 октября 2008
Эквивалент грифона
Сезон 2 / Серия 4 13 октября 2008
Альтернатива Евклида
Сезон 2 / Серия 5 20 октября 2008
Теорема Купера-Новитцки
Сезон 2 / Серия 6 3 ноября 2008
Полязризация панти-пинаты
Сезон 2 / Серия 7 10 ноября 2008
Расширение ящерицы-Спока
Сезон 2 / Серия 8 17 ноября 2008
Белая триангуляция спаржи
Сезон 2 / Серия 9 24 ноября 2008
Загадка отношений
Сезон 2 / Серия 10 8 декабря 2008
Гипотеза подарка
Сезон 2 / Серия 11 15 декабря 2008
Неустойчивость робота-убийцы
Сезон 2 / Серия 12 12 января 2009
Алгоритм дружбы
Сезон 2 / Серия 13 19 января 2009
Финансовая необходимость
Сезон 2 / Серия 14 2 февраля 2009
Материнское влияние
Сезон 2 / Серия 15 9 февраля 2009
Насыщенность подушки
Сезон 2 / Серия 16 2 марта 2009
Разъединение Терминатора
Сезон 2 / Серия 17 9 марта 2009
Песня работы нанокластеров
Сезон 2 / Серия 18 16 марта 2009
Сопоставление мертвой проститутки
Сезон 2 / Серия 19 30 марта 2009
Изотоп Хофстедера
Сезон 2 / Серия 20 13 апреля 2009
Лас-вегасская перенормализация
Сезон 2 / Серия 21 27 апреля 2009
Буря секретных материалов
Сезон 2 / Серия 22 4 мая 2009
Полярная экспедиция
Сезон 2 / Серия 23 11 мая 2009
О чем cерия

Во 2 сезоне 23 серии сериала «Теория большого взрыва» Шелдона отправляют в экспедицию на Северный полюс, благодаря которой он, возможно, подтвердит теорию струн. Естественно, он уговаривает друзей поехать с ним, что сильно расстраивает Пенни.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 106 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 2 комментария
Нюрнберг
Нюрнберг 43 комментария
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App