Во 2 сезоне 20 серии сериала «Теория большого взрыва» Пенни вынуждена отправиться с парнями в магазин комиксов, где знакомится со Стюартом. Он умудряется пригласить ее на свидание, и теперь Леонард никак не может понять, как у него это получилось.