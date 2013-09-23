Меню
Шулер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шулер
Шулер

Шулер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шулер»

В 1 сезоне сериала «Шулер» проблемы в Москве вынуждают Костика срочно уехать на родину, в Одессу. Там он пытается, как и прежде, промышлять карточными играми, но быстро попадает в лапы местных бандитов. Покровительство дяди, известного одесского авторитета, помогает на время наладить работу и начать откладывать деньги на побег из страны. Он влюбляется в юную журналистку Майю, внучку своего карточного учителя, но вынужден скрывать от неё своё ремесло. На красавицу положил глаз и дядя Костика. Поневоле оба притягивают внимание своих врагов к Майе.

7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Шулер»
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2013
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2013
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2013
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2013
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
24 сентября 2013
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
24 сентября 2013
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
25 сентября 2013
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
25 сентября 2013
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
26 сентября 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 сентября 2013
