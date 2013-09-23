В 1 сезоне сериала «Шулер» проблемы в Москве вынуждают Костика срочно уехать на родину, в Одессу. Там он пытается, как и прежде, промышлять карточными играми, но быстро попадает в лапы местных бандитов. Покровительство дяди, известного одесского авторитета, помогает на время наладить работу и начать откладывать деньги на побег из страны. Он влюбляется в юную журналистку Майю, внучку своего карточного учителя, но вынужден скрывать от неё своё ремесло. На красавицу положил глаз и дядя Костика. Поневоле оба притягивают внимание своих врагов к Майе.