В 9 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» давний враг заставляет Харви отчитываться за прошлые действия. Адвокат давно собирался оставить эти вещи позади. У Эстер одна проблема, которую может решить только Луис.
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