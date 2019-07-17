В 9 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» фирма справляется с нелогичными последствиями своих непродуманных действий. Саманта нанимает Катрину, чтобы помочь старой подруге. Теперь адвокатов стало на одного больше.
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