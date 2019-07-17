В 9 сезоне 7 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр вместе с Самантой отправляются в одно путешествие. Луис переходит все границы корпоративной этики и лезет не в свое дело с потенциальным клиентом. Как же он будет это исправлять?
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