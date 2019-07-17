В 9 сезоне 6 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр продолжает свою таинственную игру, чтобы вернуть Саманту на работу. Прошлое наносит визит Катрине, и она вынуждена столкнуться лицом к лицу со старым другом.
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