В 1 сезоне сериала «Стриптизеры» совершенно непримечательный с виду Анатолий совсем скоро изменит всю свою жизнь. Столкнувшись с неприятностями на работе, неуважением коллег и неверностью жены, которую он застукал в постели с другой женщиной, несчастный герой идет в стриптиз-бар, чтобы хорошенько напиться. Однако после нескольких стаканчиков выясняется, что ему нечем платить, а главная звезда тем временем отказывается выступать. Хозяйка клуба вынуждает Толика выйти на сцену, а его неумелый танец неожиданно покоряет зрителей.