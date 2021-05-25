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Стриптизеры 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Стриптизеры
Киноафиша Сериалы Стриптизеры Сезоны Сезон 1

Стриптизеры 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стриптизеры»

В 1 сезоне сериала «Стриптизеры» совершенно непримечательный с виду Анатолий совсем скоро изменит всю свою жизнь. Столкнувшись с неприятностями на работе, неуважением коллег и неверностью жены, которую он застукал в постели с другой женщиной, несчастный герой идет в стриптиз-бар, чтобы хорошенько напиться. Однако после нескольких стаканчиков выясняется, что ему нечем платить, а главная звезда тем временем отказывается выступать. Хозяйка клуба вынуждает Толика выйти на сцену, а его неумелый танец неожиданно покоряет зрителей.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Стриптизеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 июня 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 июня 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 июня 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
22 июня 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2021
График выхода всех сериалов
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