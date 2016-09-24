В 3 сезоне 16 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» выясняется, что личность шпиона может быть раскрыта. Прежде чем это произойдет, Эзра намерен лично переговорить с Александром Каллусом и предупредить его о надвигающейся опасности.