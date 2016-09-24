В 3 сезоне 11 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» друзья летят на Дженозис, где исчезли люди Со Герреры. Прибыв на место событий, отряд разделяется на две части. Гера исследует пустыню, тогда как Эзра отправляется в подземелье.