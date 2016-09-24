В 3 сезоне 7 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» команда направляется в систему Синистаг, мирные жители которой взяты в оккупацию имперской армией. На орбите Эзра и его друзья встречают «Железную эскадрилью» во главе с подростком Мартом.