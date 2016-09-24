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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Повстанцы Сезоны Сезон 3 Серия 1

Звездные войны: Повстанцы 2014 - 2018 1 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Звездные войны: Повстанцы»
Шаги в тень
Сезон 3 / Серия 1 24 сентября 2016
Голокроны судьбы
Сезон 3 / Серия 2 1 октября 2016
Добыча на Антильских островах
Сезон 3 / Серия 3 8 октября 2016
Герои Геры
Сезон 3 / Серия 4 15 октября 2016
Последняя битва
Сезон 3 / Серия 5 22 октября 2016
Имперские Суперкоманды
Сезон 3 / Серия 6 5 ноября 2016
Железная эскадра
Сезон 3 / Серия 7 19 ноября 2016
Работа в Винкахту
Сезон 3 / Серия 8 26 ноября 2016
Внутренний человек
Сезон 3 / Серия 9 3 декабря 2016
Видения и голоса
Сезон 3 / Серия 10 10 декабря 2016
Призраки Геонозиса: Часть 1
Сезон 3 / Серия 11 7 января 2017
Призраки Геонозиса: Часть 2
Сезон 3 / Серия 12 7 января 2017
Боеголовка
Сезон 3 / Серия 13 14 января 2017
Испытания Темного меча
Сезон 3 / Серия 14 21 января 2017
Наследие Мандалора
Сезон 3 / Серия 15 18 февраля 2017
Глазами Императора
Сезон 3 / Серия 16 25 февраля 2017
Секретный груз
Сезон 3 / Серия 17 4 марта 2017
Дроид — двойной агент
Сезон 3 / Серия 18 11 марта 2017
Солнца-близнецы
Сезон 3 / Серия 19 18 марта 2017
Нулевой час: Часть 1
Сезон 3 / Серия 20 25 марта 2017
Нулевой час: Часть 2
Сезон 3 / Серия 21 25 марта 2017
О чем cерия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» с момента кровопролитной схватки на Мэлакоре проходит шесть месяцев. Эзра развивает джедайские способности, орудуя новым мечом. Тем временем ослепленный Кэнан учится «видеть» с помощью Силы.

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