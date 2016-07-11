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Киноафиша Сериалы Звездная принцесса и силы зла Сезоны Сезон 2 Серия 4

Звездная принцесса и силы зла 2015 - 2019 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Звездная принцесса и силы зла»
Моя новая палочка/ Людо в глуши
Сезон 2 / Серия 1 11 июля 2016
Мистеру Кэндлу не всё равно/ Красный пояс
Сезон 2 / Серия 2 18 июля 2016
Звездочка на колесах/ Подай!
Сезон 2 / Серия 3 25 июля 2016
Звездочка против Эхо Крик/ Палочка к палочке
Сезон 2 / Серия 4 1 августа 2016
Кумиры/ Поход
Сезон 2 / Серия 5 8 августа 2016
Няня Звездочка/ На работе
Сезон 2 / Серия 6 15 августа 2016
Гоблин-доги/ Всё по учебнику
Сезон 2 / Серия 7 12 сентября 2016
Игра флагов/ Наказание
Сезон 2 / Серия 8 19 сентября 2016
Ночевка/ Подарочная карта
Сезон 2 / Серия 9 26 сентября 2016
Заклятые друзья/ Загадка
Сезон 2 / Серия 10 3 октября 2016
Голодный Ларри/ Паук в цилиндре
Сезон 2 / Серия 11 10 октября 2016
Вглубь палочки/ Пицца
Сезон 2 / Серия 12 7 ноября 2016
Переверни страницу/ Обличитель
Сезон 2 / Серия 13 14 ноября 2016
Бон Бон Клоун
Сезон 2 / Серия 14 21 ноября 2016
Штурм пещеры/ Фокусы
Сезон 2 / Серия 15 6 февраля 2017
Малютка/ Беготня с ножницами
Сезон 2 / Серия 16 8 февраля 2017
Магиматика/ Прыгающее облако
Сезон 2 / Серия 17 14 февраля 2017
Кристально ясно/ Непростой путь
Сезон 2 / Серия 18 15 февраля 2017
Хейнос/ Пояса к бою!
Сезон 2 / Серия 19 20 февраля 2017
Сопутствующий урон/ Просто друзья
Сезон 2 / Серия 20 21 февраля 2017
Звуки музыки
Сезон 2 / Серия 21 22 февраля 2017
Звездная любовь
Сезон 2 / Серия 22 23 февраля 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Звездная принцесса и силы зла» принцесса сбегает после того, как случайно разбила полицейский автомобиль. Людо пытается сделать так, чтобы его новая волшебная палочка начала работать нормально. Но не тут-то было...

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