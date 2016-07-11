Во 2 сезоне 4 серии сериала «Звездная принцесса и силы зла» принцесса сбегает после того, как случайно разбила полицейский автомобиль. Людо пытается сделать так, чтобы его новая волшебная палочка начала работать нормально. Но не тут-то было...