Звездная принцесса и силы зла 2015 - 2019 20 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Звездная принцесса и силы зла»
Моя новая палочка/ Людо в глуши
Сезон 2 / Серия 111 июля 2016
Мистеру Кэндлу не всё равно/ Красный пояс
Сезон 2 / Серия 218 июля 2016
Звездочка на колесах/ Подай!
Сезон 2 / Серия 325 июля 2016
Звездочка против Эхо Крик/ Палочка к палочке
Сезон 2 / Серия 41 августа 2016
Кумиры/ Поход
Сезон 2 / Серия 58 августа 2016
Няня Звездочка/ На работе
Сезон 2 / Серия 615 августа 2016
Гоблин-доги/ Всё по учебнику
Сезон 2 / Серия 712 сентября 2016
Игра флагов/ Наказание
Сезон 2 / Серия 819 сентября 2016
Ночевка/ Подарочная карта
Сезон 2 / Серия 926 сентября 2016
Заклятые друзья/ Загадка
Сезон 2 / Серия 103 октября 2016
Голодный Ларри/ Паук в цилиндре
Сезон 2 / Серия 1110 октября 2016
Вглубь палочки/ Пицца
Сезон 2 / Серия 127 ноября 2016
Переверни страницу/ Обличитель
Сезон 2 / Серия 1314 ноября 2016
Бон Бон Клоун
Сезон 2 / Серия 1421 ноября 2016
Штурм пещеры/ Фокусы
Сезон 2 / Серия 156 февраля 2017
Малютка/ Беготня с ножницами
Сезон 2 / Серия 168 февраля 2017
Магиматика/ Прыгающее облако
Сезон 2 / Серия 1714 февраля 2017
Кристально ясно/ Непростой путь
Сезон 2 / Серия 1815 февраля 2017
Хейнос/ Пояса к бою!
Сезон 2 / Серия 1920 февраля 2017
Сопутствующий урон/ Просто друзья
Сезон 2 / Серия 2021 февраля 2017
Звуки музыки
Сезон 2 / Серия 2122 февраля 2017
Звездная любовь
Сезон 2 / Серия 2223 февраля 2017
О чем cерия
Во 2 сезоне 20 серии сериала «Звездная принцесса и силы зла» принцесса случайно ломает статую главного школьного талисмана. Теперь ей нужно найти способ воодушевить одноклассников каким-то другим способом. Марко и Джеки отправляются на концерт.
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