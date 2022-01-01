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Звездная принцесса и силы зла
Сезоны
Звездная принцесса и силы зла (2015 - 2019), список сезонов
Star vs. the Forces of Evil
12+
Год выпуска
2015
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Disney XD
Список сезонов сериала «Звездная принцесса и силы зла»
Сезон 1 / Season 1
2015,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2016,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2017,
21 эпизод
Сезон 4 / Season 4
2019,
21 эпизод
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