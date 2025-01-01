Меню
Цитаты из сериала Спартак: Кровь и песок

Spartacus Здесь много мужчин, которых я хотел бы видеть мёртвыми. Ты не среди них.
Varro Однажды у тебя может не остаться выбора.
Spartacus Выбор всегда есть.
Batiatus [в сторону Илифии] Змея пришла, идёт, как человек
Доктор Спартак!
Спартак [ловя кнут Доктора запястьем] Это не моё имя
Batiatus Ты был *никем* до меня! Я дал тебе средства принять свою судьбу!
Spartacus А теперь ты уничтожен ею.
Marcus Crassus Неужели ты родился бы римлянином и встал рядом со мной?
Spartacus Я благословляю судьбу, что этого не случилось.
Marcus Crassus [говоря о причинах, по которым они сражаются] Как и мои
[руками]
Marcus Crassus так тронуты воспоминанием о моем сыне. Как и ты о жене, которой больше нет...
Spartacus Не думай ставить вашу утрату на один уровень! Твой сын взялся за оружие ради республики — той самой, которая видела, как мою невинную жену вырвали из моих объятий, осудили на рабство и смерть.
Marcus Crassus И теперь ты хочешь привести тысячи, чтобы они присоединились к ней в бесплодной попытке?
Spartacus Что бы ни случилось с моими людьми, это произойдет, потому что *мы* так решаем. *Мы* выбираем свою судьбу; не ты, не римляне, даже не боги.
Agron [видит, как Илифия тащится за Спартаком] Чёрт возьми, боги.
Doctore [гладией имеет восстание] Крикс, что за безумие!
Crixus Мы следуем за Спартаком!
Doctore Спартак? Он собака без чести!
Crixus Этот дом без чести!
Спартак Сура и я часто говорили о детях. Семья, которой мы собирались создать, теперь навсегда отнята у меня. Как и я теперь отнимаю у Глабера его!
Илития Ребёнок твой!
Спартак Ты врашь.
Илития Мой язык лжёт? Он всё ещё говорит горькую правду. Менструация прекратилась после того, как ты пришёл ко мне в виллу Батиата. Лукреция обещала Криксу - жестокая шутка. Это воспоминание остаётся, не так ли? Той ночью. Тобой внутри меня.
Спартак Да. Как и воспоминание о моих руках на твоём горле.
Ганникус Мне надоели слова и слезливые прощания. Я жажду крови и криков врага.
Спартак Пусть будет так.
Спартак [о травмах Агрона] Ты сказал слова против предмета. Ты не можешь сражаться.
Насир Он все же нашел способ — закаленный любящими руками.
Агрон Не проси моих людей сидеть сложа руки в предстоящей битве.
Спартак [видит знак братства Агрона] Я стал свидетелем падения многих, кого я называл братом. Ты последний из живых; стоял рядом со мной, когда лудус Батиата был разрушен. Ты чествуешь меня. Я стою плечом к плечу с тобой в финальном конфликте.
Sibyl [наблюдая за боем Спартака на временной арене] Я никогда не видела этих игр.
Gannicus Это лишь тусклое отражение славы.
Sibyl Ты говоришь так, будто сердце тоскует по таким дням.
Gannicus Вернуться к кандалам и плетям — нет. Встать снова на песок — знать ясную цель того, кто ты и что нужно сделать... это то, что зовет всех моих подобных.
Сивилла Нет жизни без твоего прикосновения.
Ганникус Однажды ты сказал мне, что богини послали меня, чтобы спасти тебя. Ты ошибался; это ты был послан, а я нуждался в спасении.
Agron Чёртовы галлы.
Sura Убей их всех.
Aurelia Он был не идеальным человеком; но он был моим! Он был моим!
Gannicus Я знал, что ты приведешь этих мужчин к их смерти. Неужели, настал этот день?
Spartacus Они лишь верны. Качество, с которым ты, похоже, не знаком.
Ilithyia [о Лицинии] Если бы я не знала лучше, я бы сказала, что она пытается переспать с одним из ваших гладиаторов.
Lucretia Илития...
Ilithyia О! Она правда так и делает! Какая маленькая шлюшка!
Спартак Ганник завершается единственным среди нас, кто выиграл свою свободу на песках.
Лаэта Если свободен, то почему он поднимает оружие с рабами против республики?
Спартак Он взял на себя дело, чтобы почтить павшего брата - того, кто научил многих из нас искусству боя и узам, которые соединяют всех мужчин.
Ilithyia Сможет он сделать это снова? Пусть сделает это снова.
Спартак Это моя судьба? Кровь и смерть?
Сура Ты всегда был предназначен для беды.
Ilithyia Сначала ты связываешь мне руки, а потом отнимаешь, чёрт побери, язык?
Lucretia Я не позволила бы ему болтаться без направления.
Crixus [гладиаторам] Убейте их! Убейте всех!
Лаэта Ганникus хочет одержать над тобой победу.
Спартак [с amused] Гладиаторы стремятся победить всех. Это единственный способ выжить на арене.
Licinia Что насчёт тебя, Спартак? Ты благословение для нас?
Spartacus Для некоторых.
[смотрит на Илифию]
Spartacus Для других — проклятие.
Ilithyia Дуализм его натуры: восхваляемый как гладиатор; ненавидимый как раб.
Doctore [указывая на Мелитту] Это правда? Ты спал с ней?
Gannicus ...Оэномауc.
[они сражаются]
Gannicus Я никогда не хотел испытывать те чувства к ней!
Спартак [к Мира] Ты *не* знаешь мое сердце!
Лукреция Старайся не резать слишком глубоко.
Илития [прижимает нож к животу Спартаку] Легенда требует крови *мертвого* гладиатора...
