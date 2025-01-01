Marcus Crassusтак тронуты воспоминанием о моем сыне. Как и ты о жене, которой больше нет...
SpartacusНе думай ставить вашу утрату на один уровень! Твой сын взялся за оружие ради республики — той самой, которая видела, как мою невинную жену вырвали из моих объятий, осудили на рабство и смерть.
Marcus CrassusИ теперь ты хочешь привести тысячи, чтобы они присоединились к ней в бесплодной попытке?
SpartacusЧто бы ни случилось с моими людьми, это произойдет, потому что *мы* так решаем. *Мы* выбираем свою судьбу; не ты, не римляне, даже не боги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agron[видит, как Илифия тащится за Спартаком] Чёрт возьми, боги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctore[гладией имеет восстание] Крикс, что за безумие!
ИлитияМой язык лжёт? Он всё ещё говорит горькую правду. Менструация прекратилась после того, как ты пришёл ко мне в виллу Батиата. Лукреция обещала Криксу - жестокая шутка. Это воспоминание остаётся, не так ли? Той ночью. Тобой внутри меня.
СпартакДа. Как и воспоминание о моих руках на твоём горле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ГанникусМне надоели слова и слезливые прощания. Я жажду крови и криков врага.
Спартак[о травмах Агрона] Ты сказал слова против предмета. Ты не можешь сражаться.
НасирОн все же нашел способ — закаленный любящими руками.
АгронНе проси моих людей сидеть сложа руки в предстоящей битве.
Спартак[видит знак братства Агрона] Я стал свидетелем падения многих, кого я называл братом. Ты последний из живых; стоял рядом со мной, когда лудус Батиата был разрушен. Ты чествуешь меня. Я стою плечом к плечу с тобой в финальном конфликте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sibyl[наблюдая за боем Спартака на временной арене] Я никогда не видела этих игр.