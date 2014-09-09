В 7 сезоне 4 серии сериала «Сыны анархии» двуличие Джекса по отношению к триадам влечет непоправимые последствия. В результате убийства и кражи партии героина «Сыны» сталкиваются с возмездием. На улицах гибнут ни в чем не повинные люди.