В 7 сезоне 4 серии сериала «Сыны анархии» двуличие Джекса по отношению к триадам влечет непоправимые последствия. В результате убийства и кражи партии героина «Сыны» сталкиваются с возмездием. На улицах гибнут ни в чем не повинные люди.
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