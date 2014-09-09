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Киноафиша Сериалы Сыны анархии Сезоны Сезон 7 Серия 4

Сыны анархии 2008 - 2014 4 серия 7 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Сыны анархии»
Эпизод 0
Сезон 7 / Серия 0 9 декабря 2014
Чёрный вдовец
Сезон 7 / Серия 1 9 сентября 2014
Дело и последствие
Сезон 7 / Серия 2 16 сентября 2014
Играя с монстрами
Сезон 7 / Серия 3 23 сентября 2014
Бедные овечки
Сезон 7 / Серия 4 30 сентября 2014
Странные события
Сезон 7 / Серия 5 7 октября 2014
Кури, если есть
Сезон 7 / Серия 6 14 октября 2014
Зелёные рукава
Сезон 7 / Серия 7 21 октября 2014
Разделение Сынов
Сезон 7 / Серия 8 28 октября 2014
Что за зверь - человек
Сезон 7 / Серия 9 4 ноября 2014
Вера и отчаяние
Сезон 7 / Серия 10 11 ноября 2014
Наряд и мишура
Сезон 7 / Серия 11 18 ноября 2014
Красная роза
Сезон 7 / Серия 12 2 декабря 2014
Папины вещи
Сезон 7 / Серия 13 9 декабря 2014
О чем cерия

В 7 сезоне 4 серии сериала «Сыны анархии» двуличие Джекса по отношению к триадам влечет непоправимые последствия. В результате убийства и кражи партии героина «Сыны» сталкиваются с возмездием. На улицах гибнут ни в чем не повинные люди.

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