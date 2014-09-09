В 7 сезоне 7 серии сериала «Сыны анархии» отчаявшийся Джус просит Альвареса помочь ему сбежать в Мексику, а взамен предлагает информацию о майянцах и банде Джекса. В итоге он становится пешкой в кровопролитной войне с Лином.
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