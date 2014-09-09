В 7 сезоне 6 серии сериала «Сыны анархии» группировка заметает следы, инсценируя новое преступление. Джекс готовится к войне против Августа, укрепляя союз с нацистами. Ансер заставляет Джемму признаться в увиденном перед смертью Тары.
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