Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Места и даты съемок сериала Мы, жертвы
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Мы, жертвы
Альенде, Коауила, Мексика
Где снимали известные сцены
Город, усадьба Гарса
Канатлан, Дуранго, Мексика
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Въезд в посёлок Альенде.
Сан-Хосе-де-Грасия, Дуранго, Мексика
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