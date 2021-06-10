В 3 сезоне 2 серии сериала «Содержанки» Лена начинает работать на Чистякова, но ее отношения с ним и присутствие в компании раздражает Глеба. Людмила пытается смириться со смертью Кира. Глеб ищет союзника, чтобы избавиться от Чистякова.