В 3 сезоне 2 серии сериала «Содержанки» Лена начинает работать на Чистякова, но ее отношения с ним и присутствие в компании раздражает Глеба. Людмила пытается смириться со смертью Кира. Глеб ищет союзника, чтобы избавиться от Чистякова.
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