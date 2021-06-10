В 3 сезоне 1 серии сериала «Содержанки» Карина выходит замуж за Чистякова. Уход Игоря от Милы сказывается на его работе, а она, в свою очередь, не может связаться с Кириллом. Глеба беспокоит интерес Чистякова к Лене.
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