В 3 сезоне 1 серии сериала «Содержанки» Карина выходит замуж за Чистякова. Уход Игоря от Милы сказывается на его работе, а она, в свою очередь, не может связаться с Кириллом. Глеба беспокоит интерес Чистякова к Лене.