Содержанки 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Содержанки
Киноафиша Сериалы Содержанки Сезоны Сезон 4

Содержанки 18+
Название Сезон 4. Перезагрузка
Премьера сезона 16 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 4-й сезон сериала «Содержанки»

В 4 сезоне сериала «Содержанки» действие разворачивается через три года после предыдущих событий. В Санкт-Петербурге проходит крупный международный бизнес-форум. В его рамках для особых гостей устраивают «Белую вечеринку», на которой случайно сталкиваются несколько давних знакомых. Но в их жизни многое изменилось. Карина теперь замужем за влиятельным восточным бизнесменом, Катя – жена Чистякова, что хорошо отражается на ее карьере. Мила, напротив, гордится своим долгожданным одиночеством. Появляется на вечеринке и Лена, которая преследует здесь свои личные цели. Но неожиданно одного из гостей убивают.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Содержанки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
16 февраля 2023
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
23 февраля 2023
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
2 марта 2023
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
9 марта 2023
Серия 5
Сезон 4 Серия 5
16 марта 2023
Серия 6
Сезон 4 Серия 6
23 марта 2023
Серия 7
Сезон 4 Серия 7
30 марта 2023
Серия 8
Сезон 4 Серия 8
6 апреля 2023
График выхода всех сериалов
