В 3 сезоне 6 серии сериала «Содержанки» Лена выполняет свою часть соглашения в надежде, что все ее близкие останутся в безопасности. Чистяков уже готовит для нее предложение. В это же время у Ольги появляются новый интерес и новые союзники.