В 3 сезоне 7 серии сериала «Содержанки» Елена вынуждена соблюдать максимальную осторожность: сейчас ее самые близкие и любимые люди находятся в большой опасности. Однако даже в самый идеальный план могут вмешаться непредсказуемые обстоятельства.