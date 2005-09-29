В 5 сезоне 2 серии сериала «Тайны Смолвиля» главный герой освобождается от своих суперспособностей. Теперь он — совершенно обычный человек. Кларк возобновляет отношения с Ланой и надеется на лучшее. Ситуация обостряется, когда девушку похищают...
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