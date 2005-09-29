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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 5 Серия 2

Тайны Смолвиля 2001 - 2011 2 серия 5 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Тайны Смолвиля»
Прибытие
Сезон 5 / Серия 1 29 сентября 2005
Смертный
Сезон 5 / Серия 2 6 октября 2005
Скрытый
Сезон 5 / Серия 3 13 октября 2005
Вода
Сезон 5 / Серия 4 20 октября 2005
Жажда
Сезон 5 / Серия 5 27 октября 2005
Беззащитный
Сезон 5 / Серия 6 3 ноября 2005
Осколок
Сезон 5 / Серия 7 10 ноября 2005
Одиночество
Сезон 5 / Серия 8 17 ноября 2005
Рождество Лекса
Сезон 5 / Серия 9 8 декабря 2005
Фанатка
Сезон 5 / Серия 10 12 января 2006
Взаперти
Сезон 5 / Серия 11 19 января 2006
Расплата
Сезон 5 / Серия 12 26 января 2006
Возмездие
Сезон 5 / Серия 13 2 февраля 2006
Могила
Сезон 5 / Серия 14 9 февраля 2006
Киборг
Сезон 5 / Серия 15 16 февраля 2006
Гипноз
Сезон 5 / Серия 16 30 марта 2006
Вакуум
Сезон 5 / Серия 17 6 апреля 2006
Хрупкая
Сезон 5 / Серия 18 13 апреля 2006
Милосердие
Сезон 5 / Серия 19 20 апреля 2006
Исчезание
Сезон 5 / Серия 20 27 апреля 2006
Оракул
Сезон 5 / Серия 21 4 мая 2006
Сосуд
Сезон 5 / Серия 22 11 мая 2006
О чем cерия

В 5 сезоне 2 серии сериала «Тайны Смолвиля» главный герой освобождается от своих суперспособностей. Теперь он — совершенно обычный человек. Кларк возобновляет отношения с Ланой и надеется на лучшее. Ситуация обостряется, когда девушку похищают...

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