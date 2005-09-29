В 5 сезоне 19 серии сериала «Тайны Смолвиля» Лайонел попадает в лапы маньяку, который устраивает опасную игру для своего пленника. В это же время Кларк разговаривает с матерью и рассказывает ей о том, что Лютор-старший знает о его суперспособностях.
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