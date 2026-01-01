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Актёры 3 сезона сериала «Красный дермантин» (2023)

Актеры сериала «Красный дермантин» Вся информация о сериале
Вероника Санчес
Вероника Санчес Verónica Sánchez
Coral Омар Фернандез
Омар Фернандез Omar Banana
Тиаго Корреа Tiago Correa
Лали Эспосито
Лали Эспосито Lali Espósito
Wendy Мигель Анхель Сильвестри
Мигель Анхель Сильвестри Miguel Ángel Silvestre
Moisés Асьер Эчеандиа
Асьер Эчеандиа Asier Etxeandia
Romeo
Пенелопа Герреро Penélope Guerrero
Хави Лайт Xavi Lite
Яни Прадо
Яни Прадо Yany Prado
Gina
Рамон Агирре Ramón Agirre
Хорхе Побес Jorge Pobes
Verónica Gregory
Iratxe Emparan
Сесилия Гомес
Сесилия Гомес Cecilia Gómez
José Luis Rasero
Кармен Сантамария Carmen Santamaría
Каталина Сопелана Catalina Sopelana
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