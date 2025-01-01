Меню
Каталина Сопелана
Catalina Sopelana
Каталина Сопелана
Catalina Sopelana
Дата рождения
30 октября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Мадрид, Испания
Популярные фильмы
7.8
Голубая звезда
(2023)
7.2
Тюрьма 77
(2022)
6.0
Наемный садовник
(2025)
6
Наемный садовник
драма, криминал, триллер
2025, Испания
Стеклянная кукушка
драма, криминал, триллер
2025, Испания
5.8
Кандидат
El aspirante
драма, триллер
2024, Испания
7.8
Голубая звезда
La estrella azul
драма, музыка
2023, Аргентина / Испания
7.2
Тюрьма 77
Modelo 77
триллер
2022, Испания
6
Мой сосед — супергерой
комедия, фантастика
2019, Испания
