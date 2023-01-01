Александр Сергеев родился 12 апреля 1973 года в Москве. Образование получил на актерском факультете ВТУ им. Щукина под началом В. М. Маркина и В. П. Поглазова. Занимался боксом, а также бодибилдингом, футболом и другими видами спорта. Был членом труппы Московского молодежного театра «Исток», сотрудничал с Театром-мастерской Олега Буданкова. С 2009 года активно снимается в кино и сериалах, в основном исполняя эпизодические роли. В число его наиболее примечательных проектов входят фильмы «Нелюбовь» (2017) Андрея Звягинцева, «Домовой» (2019), «За нас с вами» (2023) и сериалы «Триггер», «Карпов», «Кухня», «Беспринципные», «Такая, как все», «Сама дура». Также работает в качестве актера озвучивания.