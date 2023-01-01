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Александр Сергеев
Александр Сергеев
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Александр Сергеев

Дата рождения
12 апреля 1973
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, СССР

Биография Александр Сергеев

Александр Сергеев родился 12 апреля 1973 года в Москве. Образование получил на актерском факультете ВТУ им. Щукина под началом В. М. Маркина и В. П. Поглазова. Занимался боксом, а также бодибилдингом, футболом и другими видами спорта. Был членом труппы Московского молодежного театра «Исток», сотрудничал с Театром-мастерской Олега Буданкова. С 2009 года активно снимается в кино и сериалах, в основном исполняя эпизодические роли. В число его наиболее примечательных проектов входят фильмы «Нелюбовь» (2017) Андрея Звягинцева, «Домовой» (2019), «За нас с вами» (2023) и сериалы «Триггер», «Карпов», «Кухня», «Беспринципные», «Такая, как все», «Сама дура». Также работает в качестве актера озвучивания.

Популярные фильмы

Через прицел 0.0
Через прицел (2022)
Просто Михалыч 0.0
Просто Михалыч (2023)
Карпов 0.0
Карпов (2012)

Фильмография Александр Сергеев

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актер 4
Просто Михалыч
Просто Михалыч
комедия 2023, Россия
Через прицел
Через прицел
военный, драма 2022, Россия
Скорая помощь
Скорая помощь
драма 2018, Россия
Карпов
Карпов
криминал, детектив 2012, Россия
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