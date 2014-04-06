В 1 сезоне 5 серии сериала «Силиконовая долина» Эрлих берет в команду осужденного художника, который занимается стрит-артом. Он должен создать для их компании логотип. Художник изображает Динеша, который совокупляется со Статуей Свободы.
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