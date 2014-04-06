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Киноафиша Сериалы Силиконовая долина Сезоны Сезон 1 Серия 7

Силиконовая долина 2014 - 2019 7 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Силиконовая долина»
Минимально жизнеспособный продукт
Сезон 1 / Серия 1 6 апреля 2014
Шапка Таблицы
Сезон 1 / Серия 2 13 апреля 2014
Устав
Сезон 1 / Серия 3 20 апреля 2014
Обязательства по доверенности
Сезон 1 / Серия 4 27 апреля 2014
Сигнализирование о риске
Сезон 1 / Серия 5 4 мая 2014
Самостоятельное производство
Сезон 1 / Серия 6 11 мая 2014
Эксперимент
Сезон 1 / Серия 7 18 мая 2014
Оптимальная эффективность
Сезон 1 / Серия 8 1 июня 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Силиконовая долина» Ричарду не удается собраться с духом, поскольку на конференции присутствует его экс-возлюбленная. Динеш знакомится с интересной девушкой по имени Шарлотта, которая явно разбирается в Java.

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