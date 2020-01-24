Во 2 сезоне 5 серии сериала «Выскочка» Фрэн зовет Энни на традиционное празднование нигерийской свадьбы его сестры. Фрэн решает проблемы родителей. А Энни знакомится с другом Фрэна и задается вопросом: подходит ли ей Райан?
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