Во 2 сезоне 6 серии сериала «Выскочка» Гейб наконец поручает Энни серьезную статью на тему женщин в бизнесе. Энни осознает, что это отличная идея — заработать на теме феминизма, а также то, что общество желает ограничивать женщин.
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