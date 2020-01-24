Во 2 сезоне 6 серии сериала «Выскочка» Гейб наконец поручает Энни серьезную статью на тему женщин в бизнесе. Энни осознает, что это отличная идея — заработать на теме феминизма, а также то, что общество желает ограничивать женщин.