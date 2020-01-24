Во 2 сезоне 1 серии сериала «Выскочка» Энни решает отдохнуть от негатива интернет-тролля и отправляется в поход вместе с Райаном. Но вечер оборачивается плохими новостями — Энни узнает, что ее мама не поехала вместе с ее отцом в Ванкувер.