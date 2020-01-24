Во 2 сезоне 3 серии сериала «Выскочка» уже месяц, как Энни ушла с работы. Найти новую работу оказывается непросто, при этом девушка скучает по старым друзьям из Трона. Они с Райаном идут на вечеринку Рути, чтобы встретиться с друзьями.