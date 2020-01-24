Во 2 сезоне 4 серии сериала «Выскочка» Энни возвращается на прежнюю работу. Однако ее место занято, и теперь ей приходится вести колонку под названием «Уродец недели». Элли знакомит Райана с родителями. А Фрэн приглашает на свидание самого себя.