В 1 сезоне сериала «Шестнадцать +» зрителей ожидают самые разные истории о том, что волнует современных подростков сегодня. Собранные новеллы стали результатом вдохновения и переосмысления песен современных музыкантов, среди которых Аигел, Дана Соколова, RSAC, OQJAV и другие. Молодые люди будут разбираться в своих чувствах, ощущать ревность и злость, пытаться принять собственное тело и сексуальность. Им, как и каждому подростку, предстоит сепарироваться от своих родителей и доказывать, на что они способны.