Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Шестнадцать + 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шестнадцать +
Киноафиша Сериалы Шестнадцать + Сезоны Сезон 1

Шестнадцать + 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шестнадцать +»

В 1 сезоне сериала «Шестнадцать +» зрителей ожидают самые разные истории о том, что волнует современных подростков сегодня. Собранные новеллы стали результатом вдохновения и переосмысления песен современных музыкантов, среди которых Аигел, Дана Соколова, RSAC, OQJAV и другие. Молодые люди будут разбираться в своих чувствах, ощущать ревность и злость, пытаться принять собственное тело и сексуальность. Им, как и каждому подростку, предстоит сепарироваться от своих родителей и доказывать, на что они способны.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Шестнадцать +» График выхода всех сериалов
Сезон 1
На ночь старше
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2021
Какая красота
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2021
Неславянка
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2021
Дублеры
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2021
Мае
Сезон 1 Серия 5
25 сентября 2021
Хейт
Сезон 1 Серия 6
26 сентября 2021
Лети
Сезон 1 Серия 7
27 сентября 2021
Оскар
Сезон 1 Серия 8
28 сентября 2021
Луна
Сезон 1 Серия 9
29 сентября 2021
Я не боюсь
Сезон 1 Серия 10
30 сентября 2021
График выхода всех сериалов
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше