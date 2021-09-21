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Киноафиша Сериалы Шестнадцать + Сезоны Сезон 1 Серия 3

Шестнадцать + 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 21 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 2 22 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 3 23 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 4 24 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 5 25 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 6 26 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 7 27 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 8 28 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 9 29 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 10 30 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Шестнадцать+» девушка из Таджикистана решает кардинально преобразиться, стремясь произвести впечатление на парня, который ей нравится. По ходу дела она сталкивается с агрессивной расовой дискриминацией с его стороны.

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