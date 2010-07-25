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Киноафиша Сериалы Шерлок Сезоны Сезон 1 Серия 1

Шерлок 2010 - 2017 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Шерлок»
Этюд В Розовых Тонах
Сезон 1 / Серия 1 25 июля 2010
Слепой Банкир
Сезон 1 / Серия 2 1 августа 2010
Большая игра
Сезон 1 / Серия 3 8 августа 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Шерлок» Джон Ватсон возвращается в родной Лондон, где случайно встречается с Шерлоком Холмсом. Последний оказывается консультантом полиции и помогает в расследовании загадочных убийств.

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