В 1 сезоне 1 серии сериала «Шерлок» Джон Ватсон возвращается в родной Лондон, где случайно встречается с Шерлоком Холмсом. Последний оказывается консультантом полиции и помогает в расследовании загадочных убийств.
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