В 8 сезоне 9 серии сериала «Бесстыжие» дела Фрэнка ухудшаются, он вынужден уехать в Канаду. Фионе едва ли удается вписаться в компанию друзей Форда. Лип стоит перед сложным выбором: рассказать Сиерре о ребенке Чарли с другой женщиной или нет.
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