В 8 сезоне 2 серии сериала «Бесстыжие» Фрэнк вспоминает свои 20 лет и вновь берется за работу, как законопослушный гражданин. Лип саботирует Чарли, чтобы вернуть Сиерру. Кевин прощается со всеми перед операцией. Фиона борется со своими арендаторами.
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