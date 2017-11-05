В 8 сезоне 5 серии сериала «Бесстыжие» Фрэнк просвещает родителей в школе Лиама на тему рабочего класса. Фиона намерена поспособствовать улучшению района. Йен помогает Тревору собрать денег для центра. Карл теряет стипендию в военной школе.
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