Интим с тещей, собака-людоед: 7 откровенно абсурдных моментов «Бесстыжих», на которые фанаты годами закрывают глаза
Этот сериал любо любят, либо смотрят на происходящее, крутя пальцем у виска. И мы выбрали оба стула.
Написать
16 мая 2025 07:29
«Переживаешь как за родных»: в Турции сняли ремейк «Бесстыжих» — кое-чем отличается от версии США, но для многих это плюс
Удивлены, что турки решились на столь «жесткую» историю? Просто создатели нашли идеальный баланс.
Написать
18 апреля 2025 18:36
Гулящая Фиона или неудачник Лип? Кто на самом деле главный герой «Бесстыжих»
Этот сериал смешил, заставлял плакать и иначе смотреть на жизнь.
Написать
16 февраля 2025 07:58
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
