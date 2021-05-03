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Сержант
16+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
РЕН-ТВ
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
4.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Сержант»
Сезон 1
4 эпизода
3 мая 2021
Сезон 2
8 эпизодов
30 апреля 2023
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