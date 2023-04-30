Во 2 сезоне сериала «Сержант» спецназовец в отставке Алексей Серганов спасает Юлю от покушения. Вместе с девушкой он скрывается от преследователей в небольшом провинциальном городке и обдумывает дальнейший план действий. Но и здесь сержанта в краповом берете не оставляют в покое. Неожиданно для себя Леша оказывается на пути изощренного и жестокого плана иностранной спецслужбы. Теперь от его действий зависят жизни двадцати агентов российской разведки. Герой понимает, что за этой многоходовой комбинацией стоит его старый знакомый Черняев. Вместе с ним работает сын криминального авторитета Рафаэля, имеющий зуб на Серганова.