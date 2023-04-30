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Сержант 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сержант
Киноафиша Сериалы Сержант Сезоны Сезон 2

Сержант 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сержант»

Во 2 сезоне сериала «Сержант» спецназовец в отставке Алексей Серганов спасает Юлю от покушения. Вместе с девушкой он скрывается от преследователей в небольшом провинциальном городке и обдумывает дальнейший план действий. Но и здесь сержанта в краповом берете не оставляют в покое. Неожиданно для себя Леша оказывается на пути изощренного и жестокого плана иностранной спецслужбы. Теперь от его действий зависят жизни двадцати агентов российской разведки. Герой понимает, что за этой многоходовой комбинацией стоит его старый знакомый Черняев. Вместе с ним работает сын криминального авторитета Рафаэля, имеющий зуб на Серганова.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Сержант График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
30 апреля 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
30 апреля 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
30 апреля 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
30 апреля 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
30 апреля 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
30 апреля 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
30 апреля 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
30 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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