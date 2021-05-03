В 1 сезоне сериала «Сержант» в центре событий – сержант Алексей Серганов, который при выполнении приказа лишился всего взвода. Он один остался в живых, получил награду, но был уволен со службы. Алексей стал мыть окна, чтобы как-то прокормить себя. Однажды он стал невольным очевидцем чудовищного расстрела военных. Ему удалось помочь женщине по имени Агата, у которой оказалась папка с ценными бумагами. Именно они и нужны опасным преступникам. За Алексеем и Агатой начинается настоящая охота. Товарищ Алексея со времен службы дает ему дельный совет: спрятаться и переждать в коттеджном поселке...