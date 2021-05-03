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Сержант 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сержант
Киноафиша Сериалы Сержант Сезоны Сезон 1

Сержант 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сержант»

В 1 сезоне сериала «Сержант» в центре событий – сержант Алексей Серганов, который при выполнении приказа лишился всего взвода. Он один остался в живых, получил награду, но был уволен со службы. Алексей стал мыть окна, чтобы как-то прокормить себя. Однажды он стал невольным очевидцем чудовищного расстрела военных. Ему удалось помочь женщине по имени Агата, у которой оказалась папка с ценными бумагами. Именно они и нужны опасным преступникам. За Алексеем и Агатой начинается настоящая охота. Товарищ Алексея со времен службы дает ему дельный совет: спрятаться и переждать в коттеджном поселке...

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Сержант График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2021
График выхода всех сериалов
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