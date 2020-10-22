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Киноафиша Сериалы Шерлок в России Сезоны Сезон 1 Серия 4

Шерлок в России 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 22 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 22 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 29 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 ноября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 19 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 26 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 3 декабря 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 10 декабря 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Шерлок в России» сыщик понимает, что главная цель Келе — отомстить родственникам членов экспедиции. Параллельно Карцев оказывается в плену собственной симпатии к Айгуль, которая активно помогает расследованию.

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