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Киноафиша Сериалы Восьмое чувство Сезоны Сезон 2 Серия 5

Восьмое чувство 2015 - 2017 5 серия 2 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Восьмое чувство»
С Новым Годом, мать твою
Сезон 2 / Серия 1 5 мая 2017
Кто я?
Сезон 2 / Серия 2 5 мая 2017
Обязательные взаимные отношения
Сезон 2 / Серия 3 5 мая 2017
Полифония
Сезон 2 / Серия 4 5 мая 2017
Страх никогда ничего не исправлял
Сезон 2 / Серия 5 5 мая 2017
Изолированный сверху, соединенный снизу
Сезон 2 / Серия 6 5 мая 2017
В моем сердце нет места для ненависти
Сезон 2 / Серия 7 5 мая 2017
Все, что мне сейчас нужно — это еще одна пуля.
Сезон 2 / Серия 8 5 мая 2017
Что на самом деле означает семья
Сезон 2 / Серия 9 5 мая 2017
Если весь мир — это сцена, то личность — это не что иное, как костюм
Сезон 2 / Серия 10 5 мая 2017
Ты хочешь войны?
Сезон 2 / Серия 11 5 мая 2017
Любовь побеждает все
Сезон 2 / Серия 12 1 августа 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Восьмое чувство» Багу удается отыскать решение для юридических неприятностей, в которые угодила Номи. Жизнь Калы все больше перестает казаться ей такой уж безупречной. Сенсейты задумываются о принятии смелого решения.

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