Во 2 сезоне 12 серии сериала «Восьмое чувство» страсти накалены до предела. Все сенсейты, а также их ближайшее окружение вступают в ожесточенную схватку. Их задача – во что бы то ни стало спасти кластер и нанести сокрушительный удар по своим врагам.